USA : les entreprises se tournent de plus en plus vers les services digitaux

"L'adoption à l’échelle des entreprises des services de l'économie collaborative - pour des raisons de commodité, d'efficacité et de prix - est le facteur clé de cette évolution. Les fournisseurs de l'économie collaborative ont rapidement adopté des offres ciblant les voyageurs d'affaires et ont rendu encore plus facile la consommation de leurs services dans les grandes entreprises"

Pour la troisième année consécutive, Uber est l'entreprise qui enregistre le plus grand nombre de dépenses des voyageurs d'affaires parmi les clients nord-américains de Certify. Le VTC représente, en effet, 11% des transactions gérées en 2018 par le fournisseur de solutions de gestion de notes de frais . Et ce n'est pas le seul géant digital à faire du business avec les Corporate. Amazon grimpe sur la 3e marche du podium avec 4% des transactions. Lyft qui apparaît pour la première fois dans ce classement, atterrit à la 6e place (2,8%).Le Top 6 est complété par des marques plus traditionnelles pour les sociétés d'outre-Atlantique : Starbucks (2e avec +4,1%), Delta (4e avec 3,6%) et American Airlines (5e avec 3,4%).Certify remarque que la domination des services digitaux dans le secteur du voyage d'affaires en Amérique du Nord est encore plus prononcée sur le quatrième trimestre 2018. Uber représentait sur cette période 11,9% des transactions Business Travel. Amazon était deuxième avec 4,2% et Lyft 5e avec 3,4%.La montée en puissance de l'appli Uber, confirmée aussi par l'étude réalisée par Okta , est d'autant plus visible si on étudie l'évolution des dépenses des clients nord-américains de Certify depuis 4 ans.En janvier 2015, Uber et son concurrent Lyft représentaient ensemble moins de 50% des transactions pour les courses des voyageurs d'affaires. En 2018, ils constituaient près de 92% des dépenses en trajets routiers et transferts aéroport-domicile. Par ailleurs, 73% des professionnels en déplacement ont utilisé Uber en 2018, 19% ont opté pour Lyft et 8% pour des taxis.L’intérêt des clients Corporate pour les VTC et les offres collaboratives peut s'expliquer par le prix. Selon Certify, le coût d'un taxi en 2018 était en moyenne près de 9 dollars plus élevé qu'une course avec Lyft et 7,50 dollars plus cher comparé à un Uber.L'engouement des voyageurs d'affaires nord américains pour les services digitaux ne se voit pas uniquement dans les transports. Les entreprises numériques font aussi leur entrée au sein du plus important poste des dépenses des sociétés nord américaines : la restauration (17,2% de toutes les transactions).Selon le rapport annuel, les dépenses réalisées auprès des acteurs de la livraison de repas ont explosé en 2018. Elles ont grimpé de 118% par rapport à 2017. L'appli Grubhub, en activité aux États-Unis et au Royaume-Uni, monte sur la 1ere marche du podium avec 36% des transactions. Elle est suivie par Uber Eats (25%) et DoorDash (21%)., explique Robert Neveu, PDG de Certify.