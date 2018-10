USA: la reconnaissance faciale bientôt dans tous les aéroports

Compte tenu de l'évolution quotidienne de la menace qui pèse sur l'aviation, le développement de la prochaine génération de technologies de sécurité avec nos partenaires industriels est d'une importance capitale

La TSA, qui a testé des systèmes biométriques à Los Angeles et à Atlanta, commencera à utiliser la technologie sur les voyageurs internationaux entrant et sortant des États-Unis, puis l'étendra aux passagers nationaux inscrits à son programme PreCheck.", a déclaré David Pekoske, administrateur de la TSA, dans un communiqué de presse.La TSA suit l'exemple des douanes et de la protection des frontières, qui renforcent l'utilisation de la reconnaissance faciale pour les personnes qui entrent aux États-Unis. Les passagers aériens doivent présenter une preuve d'identité avant d'entrer dans une voie de contrôle TSA avec leur carte d'embarquement. Cela permet à la TSA de comparer les noms aux listes de surveillance des terroristes et de vérifier l'identité des passagers.L'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale, ou d'empreintes digitales, remplacerait ces vérifications manuelles et est considérée comme moins sujette à la fraude. La technologie est également en cours d'évaluation par des compagnies aériennes, comme Delta Air Lines qui a annoncé en septembre qu'elle construisait un terminal biométrique à Atlanta pour permettre aux passagers de s'enregistrer sans avoir de pièces d'identité traditionnelles.