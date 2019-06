Uber veut améliorer la circulation dans les grandes villes

Les habitants de Nairobi aiment se plaindre du fait que le trajet en voiture de l'aéroport au centre-ville - une distance de seulement 17 km - peut parfois prendre plus de temps que le trajet vers un pays étranger.



Avec plus de 4,5 millions d'habitants, les embouteillages dans la capitale kenyane peuvent être exaspérants, surtout aux heures de pointe. L'urbanisation rapide, l'augmentation du nombre de propriétaires de voitures, la médiocrité des infrastructures et un système de bus matatu omniprésent obstruent les rues de la ville avec, en prime, des accidents mortels plus nombreux qu'auparavant.



Uber veut que les fonctionnaires municipaux, les urbanistes et les chercheurs utilisent ses données pour résoudre certains de ces problèmes. En 2017, l'entreprise de San Francisco a lancé Movement, un outil gratuit qui fournit aux utilisateurs des informations sur la circulation dans les villes où l'entreprise est présente. L'outil du Mouvement est déjà disponible à Nairobi, ainsi qu'au Caire, au Cap, à Johannesburg et à Pretoria.



Il est maintenant suivi par des données plus détaillées de Uber Movement Speeds, une plate-forme qui n'est actuellement déployée qu'à Nairobi, New York, Seattle, Cincinnati et Londres. Il permet aux décideurs de suivre la vitesse des véhicules et d'examiner les données au niveau de la rue toutes les heures, tous les jours et toutes les semaines pour mieux comprendre comment gérer la congestion, réduire l'utilisation des véhicules et le stationnement, et concevoir des rues plus sûres.



Le projet Movement Speeds s'appuie sur l'immense quantité de données de transit que l'entreprise d'appels électroniques recueille quotidiennement. Les chauffeurs d'Uber effectuent en moyenne 17 millions de voyages par jour dans 700 villes du monde entier.



La compagnie affirme que l'outil est déjà utilisé pour évaluer l'effet de la tarification de la congestion à New York et la validité des modèles de trafic en Californie, ainsi que par le ministère américain des Transports pour identifier les intersections potentiellement dangereuses. "Nous espérons développer des cas d'utilisation similaires pour Nairobi maintenant que les données sont disponibles" , explique un responsable d'Uber pour l'Afrique de l'Est.