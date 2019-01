Un Directeur Commercial & Marketing chez Alphabet France

Diplômé de la Kedge Business School de Bordeaux et après une année passée dans l’Université de Bayreuth en Allemagne, Julien Chabbal intègre en 2001 Ford Motor Credit Company en tant que Coordinateur Qualité & Satisfaction Client. Moins d’un an après, il est nommé Manager Régional dans le Nord jusqu’en 2005, puis en Île-de-France jusqu’en 2007. Il devient ensuite Chef de Marché Marketing.



En 2010, Julien Chabbal rejoint la branche Financial Services du BMW Group au poste de Chef de Service Marketing. Quatre ans plus tard, il prend en charge la Région Ile de France/Nord avant d’être nommé Chef du Service Ventes en 2016.



Depuis le 2 janvier 2019, Julien Chabbal est à la tête de la Direction Commerciale et Marketing d’Alphabet France. Parmi ses missions : déployer des solutions de mobilité innovantes sur le marché des entreprises et développer le business d’Alphabet en maintenant la satisfaction des clients.