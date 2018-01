Un collaborateur H/F au service support Online Niveau 2 (KDS & Traveldoo)

Le service support intervient sous la responsabilité de la personne en charge de l’équipe support :Gestion des adhésions :- prise en compte des adhésions, transmission des informations aux éditeurs- suivi de la mise en place- enregistrement des nouveaux points de vente dans les documents de suivi statistiquesFormation et communication :- formation pour les utilisateurs et les administrateurs des différents outils- au-delà de la formation liée aux outils, l’assistance technique devra s’occuper de l’ensemble des modules des différentes technologies référencées par le réseau- informations dans l'intranet : tenir à jour les documents de présentation et les données publiées dans l'Intranet. S’assurer que l’ensemble de l’équipe est informée des nouveautés sur l’outilAssistance :- assistance au paramétrage des sociétés sur le module administrateur- traitement des dysfonctionnements mineurs (liés à des erreurs de paramétrage etc.)- en cas d'anomalie bloquante à la réservation, contacter les fournisseurs pour résoudre le problème soit en temps réel, soit par l’enregistrement d’un ticket qui sera géré par les équipes supportGestion des anomalies :- enregistrement et suivi des tickets dans les CRM- relance sur les tickets en cours- communication auprès des agences dès traitement des « bugs » par les fournisseurs- statistiques sur le nombre de tickets enregistrés et sur le temps de traitementSuivi statistiques :- suivi de la saisie des informations statistiques mensuelles- envoi des tableaux statistiques à chaque agence- validation des montants des facturesLieu de travail : Ivry-Sur-Seine. Métro Porte de Choisy (Ligne 7) ou ToulouseInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonContrat : CDIEnvoyer CV + Lettre de motivation à : sthierry@selectour.fr