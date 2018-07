Un enfant handicapé expulsé d'un vol Emirates malgré un avis médical favorable

Notre consœur Isabelle Kumar, journaliste au service anglophone d'Euronews, vient de vivre une telle mésaventure alors qu'elle était de retour en France après avoir passé une année en Nouvelle-Zélande avec son compagnon et ses trois enfants.Après avoir fait une escale à Dubaï, toute la famille a repris place dans l'avion. Mais juste avant de partir, l'équipage de bord de ce vol opéré par la compagnie Emirates leur a demandé de quitter au plus vite l'avion en expliquant que l'un de ses fils pouvait importuner les autres passagers. Elias est un adolescent autiste avec des symptômes épileptiques. Il peut donc arriver qu'il fasse des crises, surtout dans des situations de stress, comme prendre l'avion durant de longues heures. De plus, les membres de la compagnie ont même agité la menace de l'intervention de la police si la famille d'Isabelle Kumar n’obtempérait pas.La suite de cet article est à lire sur le site d'Euronews.