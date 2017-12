Un ex de la DGAC réplique à Elisabeth Borne

le transport aérien est une activité trop aisément taxable

La ministre des transports, Elisabeth Borne déclarait récemment que le "TGV était naturellement plus cher que l'avion" en raison du financement des infrastructures. Une déclaration surprenante dans la mesure où la ministre laisse entendre que l'avion ne supporterait pas le coût des infrastructures. Et l'ancien Directeur général de l'Aviation Civile Claude Abraham prend la plume dans La Tribune pour lui répondre. Il explique qu'au contraire, le transport aérien est assujetti à une taxation que n'a pas à supporter le train. Et semble pour le moins agacé, soulignant que "". Les voyageurs d'affaires en paient le prix tous les jours !