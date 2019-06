Un nouveau Ruby Hotel à Düsseldorf

Inauguré très récemment à Düsseldorf, l’hôtel Ruby Leni est le 2ème du groupe Ruby à s’installer dans la ville allemande. Le nouvel établissement compte 170 chambres, un restaurant, un bar et une terrasse. Pour les voyageurs souhaitant prolonger leur séjour, des chambres plus spacieuses, notamment équipées d’un réfrigérateur, seront disponibles. Pour les séjours de 7 nuits ou plus, un tarif spécial sera proposé.



L’hôtel Ruby Leni s’implante dans un bâtiment construit en 1904 pour être un hôtel, avant qu'il ne devienne un théâtre dans les années 1950. Ce passé se retrouve dans la décoration de l’hôtel, qui comprend notamment des meubles antiques ainsi que des accessoires des années 1950. Les chambres et les pièces communes de l’hôtel sont elles décorées dans le style des années 1950 et 1960. L’hôtel permettra également aux artistes ou toute autre personne

"créative" de se produire sur une scène lors d’événements dédiés à la musique. À noter que, comme dans tous les hôtels de la marque Ruby, les voyageurs peuvent également louer une guitare électrique dans leur chambre.