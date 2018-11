Un nouveau Vice-Président Ventes & Marketing Europe pour The Ascott Limited

En tant que Vice-Président Ventes & Marketing Europe du groupe The Ascott Limited, Philippe Mettey aura pour principales missions la gestion des activités de Marketing, Ventes, Administration des Ventes et Centrale de Réservation de l'entreprise. Il aura sous sa responsabilité l’ensemble des équipes Ventes et Marketing de The Ascott Limited Europe.



Fort d’une expérience professionnelle de plus de 26 ans dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, Philippe Mettey a fait ses armes auprès du Club Méditerranée, sur des fonctions commerciales & marketing au sein du Club Med Affaires en Grande-Bretagne puis de la division Croisières. Il rejoint Forte Hotel Group, en tant que Responsable Marketing de la marque Heritage Hotels.



Philippe Mettey a occupé pendant 11 ans au sein du groupe Accor des fonctions de direction marketing et commerciale, principalement pour les marques Sofitel et Pullman dont il a été en charge du lancement. En 2011, il a quitté ses fonctions pour effectuer un MBA à l’INSEAD et rejoint ensuite le groupe NH Hotels en tant que Directeur Commercial de la marque NH Collection.