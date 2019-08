Un nouveau système de contrôle de vol pour le 737 MAX

Des experts familières avec les systèmes des Boeing 737 ont déclaré à Bloomberg et au Seattle Times que Boeing s'attend à être en mesure de présenter ses nouvelles configurations à la FAA pour la certification d'ici la fin septembre. Bien que cette date soit beaucoup plus tardive que celle annoncée initialement par Boeing, elle arrive plus tôt que ce que l'industrie pensait.



Malgré cela et fatiguées par les annonces et démentis successifs, les compagnies aériennes ayant des 737 MAX dans leur flotte ont déclaré qu'elles avaient intégré une suspension des vols jusqu’en janvier 2020. Pourtant, dans l’esprit du constructeur, l’avion devrait voler en octobre pour effectuer une batterie de tests destinée à valider la nouvelle configuration. Critiquée pour sa passivité, la FAA exercera un contrôle accu avant de valider la solution et cette validation sera certainement chronophage.