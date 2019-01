Un nouveau terminal pour l' aéroport international d’Alger

quelques jours

Initialement prévue en juillet 2018 , l'inauguration du nouvel aéroport international d'Alger devrait finalement avoir lieu dans les prochaines semaines, une affaire de "" comme le précise l'entourage du ministre de Travaux Publics et des Transports.Les travaux d’aménagement extérieur, du parking automobile sont achevés et les finitions ont été apportées, a expliqué le Ministre. Les responsables sont au stade des simulations et visent à mettre les différentes équipes en conditions. Quant à la gare ferroviaire agencée à l’aéroport international Houari Boumediene, elle sera mise en service incessamment pour relier l’infrastructure aéroportuaire au réseau ferré national.D’autres projets verront le jour en 2019. Le Ministère des Travaux publics et des Transports a évoqué une station de métro, un hôtel 4 étoiles limitrophe et la construction d’une nouvelle tour de contrôle.Un deuxième aéroport serait aussi envisagé avec l’ambition d’accueillir plus de 10 millions de voyageurs par an et viendrait s’ajouter à l’aéroport international actuel.