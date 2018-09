Un puissant typhon sur Tokyo ce mardi, vols annulés

Plus de 500 vols ont été annulés ce mardi au Japon avant l'arrivée du cyclone Jebi, annoncé par les services météo comme le plus violent frappant le Japon depuis 25 ans. Il va traverser aujourd'hui le centre-ouest de l'archipel, et tous les transport ont modifié leurs plans. De nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues. Les grands magasins de la région d'Osaka resteront fermés ainsi que les écoles. Les voyageurs d'affaires qui se trouvent sur place sont invités à respecter les consignes de sécurité.



Selon la météo, cette très importante dépression (945 hectopascals) va atteindre le Japon sur la partie ouest et le centre de l'archipel avec des vents pouvant atteindre en rafales près de 220 km/heure par endroit et être ressentis jusqu'à Tokyo pourtant situé à l'est, selon l'Agence de météorologie nationale. Des pluies diluviennes sont également attendues. Jebi est le 21 typhon depuis le début de la saison mais certainement le plus puissant, selon les autorités.