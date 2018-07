Un train sur deux seulement à Montparnasse ce dimanche

Les voyageurs d'affaires qui devaient se déplacer ce dimanche pour être à pied d’œuvre lundi devront vérifier la réalité de leur TGV s'ils partent de la gare Montparnasse. Les prévisions de trafic sont moins bonnes encore que ce samedi avec seulement un train sur deux au départ et à destination de la gare, car les rames ne peuvent pas revenir se positionner. Et la SNCF enrage, car RTE, gestionnaire de l'électricité, ne pense pas pouvoir rétablir une alimentation électrique normale avant jeudi 2 août prochain. Guillaume Pépy a appelé RTE à faire davantage d'efforts et envisage fermement de demander réparation au gestionnaire du réseau électrique.En attendant, les voyageurs d'affaires devront réinventer leur déplacement. Avec l'avion ou la voiture éventuellement, ou encore de la gare d'Austerlitz qui a pris en partie le relais de Montparnasse pour une partie du réseau, vers Bordeaux notamment. A suivre sur le site en temps réel de la SNCF ou sur l'appli de la compagnie ferroviaire.Pour mémoire, les billets des trains annulés ou en retard de plus de 3h sont remboursés à 100%.