Un vol d'Emirates en quarantaine à NYC

Situation de panique sur l'aéroport de JFK ce mercredi matin (heure locale) après l'atterrissage à 9.30 d'un A380 d'Emirates EK203 en provenance de Dubaî, avec 500 passagers à bord. Etat de panique et de confusion, car l'aéroport de JFK évoquait une centaine de malades à bord tandis que la compagnie n'en annonçait que 10.



Les passagers et les membres d'équipage non malades ont pu débarquer après un contrôle de température en passerelle tandis que les malades supposés étaient en quarantaine à bord, dans l'avion parqué au large sur le tarmac, dans l'attente d'une visite médicale.



Virus, intoxication, toutes les suppositions sont permises, dans l'attente de plus d'informations.