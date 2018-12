Un week-end rouge sur les routes et dans les aéroports

Le grand départ des vacances de Noël approche et il risque d' y avoir quelques ralentissements. Les voyageurs d'affaires devront prendre leur mal en patience sur les routes et dans les aéroports, ou adapter leur trajet pour éviter une attente trop longue.Selon Bison Futé , de vendredi 21 à mercredi 26 décembre, le trafic sera dense en vu de très nombreux déplacements partout en France. A l'approche de Noël, la circulation va s'intensifier dans les métropoles et leur périphérie. Vendredi 21 est classé Orange en France et Rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Il est recommandé de quitter et éviter les grandes villes entre 15 et 18 heures. Même chose pour samedi 22 décembre où l’Ile-de-France est à éviter de 8 à 20h, ainsi que les autres métropoles françaises.Dimanche, le trafic devrait ralentir un peu puisque cette journée est classée Verte en France et Orange en IDF. Mercredi de nouveaux flux de voyageurs post Noël devraient encombrer les routes dans le sens des retours.Dans les aéroports, le début des vacances scolaires et l'approche de noël devraient faire monter significativement le nombre de passagers. Les compagnies aériennes préconisent d'arriver encore plus en avance pour éviter toutes déconvenues aux comptoirs ou aux passages de sécurité. De nombreuses mesures seront prises, notamment dans les aéroports parisiens, pour fluidifier les flux et renforcer la sécurité. Si vous devez prendre un vol vendredi, samedi ou le 24 et 25 décembre, la prudence est de mise.