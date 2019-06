Une compagnie américaine commande les premiers avions électriques

Cape Air, qui dessert des liaisons telles que New York-Nantucket et Boston-Martha's Vineyard, a accepté d'acheter l'avion électrique à neuf passagers, baptisé Alice.



La compagnie aérienne, dont le siège social est au Massachusetts, exploite actuellement des turbopropulseurs.



S'exprimant au Salon du Bourget, Omer Bar-Yohay, PDG d'Eviation, a déclaré que d'autres sociétés aériennes, dont des compagnies majeures telles que United Continental et JetBlue, sont des clients potentiels pour l'avion électrique, qui a une portée de 650 miles.



L'entreprise vise des trajets courts, tels que Paris-Toulouse, Oslo-Trondheim en Norvège et San José-San Diego aux Etats-Unis.



Avec 200 dollars par vol, les coûts d'exploitation de l'Alice sont inférieurs à ceux d'un turbopropulseur, qui consomme environ 1 000 dollars de carburant, mais avec une vitesse de croisière de 276 miles par heure, il est plus lent que les turbopropulseurs traditionnels généralement utilisés sur ces routes.