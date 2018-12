Une métrique pour mesurer les frictions des voyageurs

DéplacementsPros.com : Pouvez-vous expliquer ce qu’est la métrique Trip Friction(R) ?

Scott Gillespie : Trip Friction(R), qui est une marque déposée par la société tClara LLC, est également la méthodologie mise au point par cette entreprise pour mesurer les frictions des voyageurs. Ces dernières correspondent à l'usure et la fatigue accumulées suite à de nombreux voyages. La friction est causée par des éléments comme des vols très matinaux et très tardifs, des déplacements empiétant sur les week-ends -moments que l’on préfère passer en famille, par l'anxiété et le stress supplémentaires liés aux vols retardés ou annulés, au sommeil de mauvaise qualité, à la perte de productivité et à moins de discipline autour de son régime alimentaire et de ses habitudes d'exercice physique lorsque l’on est en déplacement. Toutes ces causes de friction s'additionnent avec le temps. Ma société a conçu une matrice permettant d’une part d’identifier les "guerriers de la route" au sein des entreprises et, d’autre part, de leur attribuer un score ‘Trip Friction (R)’ en fonction des frictions subies.