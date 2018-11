Une nouvelle DG France pour CWT Meetings & Events

Gwenaël Mulin a été nommée au poste de Directrice Générale France de l’activité CWT Meetings & Events. Avec plus de 20 ans d’expérience au sein de l’industrie de l’événementiel, elle dispose d’une expertise pointue du secteur et d’une connaissance approfondie des enjeux de clients globaux, et plus particulièrement des entreprises pharmaceutiques.



Gwenaël Mulin est diplômée de la CCI de paris.



Reportant directement à Ian Cummings, Vice President, EMEA de CWT Meetings & Events, Gwenaël Mulin sera chargée de diriger l’organisation CWT M&E en France, de soutenir sa stratégie de croissance et de transformation technologique.