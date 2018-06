Une nouvelle adresse très franco-allemande à Düsseldorf

Le 25hours Hotel Das Tour a ouvert ses portes au centre du nouveau projet de développement urbain de Düsseldorf, le Quartier Central. Il s'est installé dans les locaux de l'ancien dépôt de marchandises de la ville. L'hôtel propose 168 chambres allant du 2ème étage au 15ème étage.Les chambres - signées par Erik Nissen Johansen, maître d’œuvre de l’agence suédoise Stylt Trampoli - révèlent un nouveau concept de design fondé sur le contraste entre ingénierie allemande et talent créatif français. Parmi ces chambres, 24 disposent de leur propre balcon et d’une baignoire. Le wifi à haut débit est gratuit. Par ailleurs, l'établissement met à la disposition de ses clients une Mini et propose aussi la location de vélos SchindelhauerL'espace spa, au 14ème étage, est inspiré de l’univers sport et vélo, et comprend un douche extérieure. Le Club de Paris s'étend sur les deux étages supérieurs, alors que le restaurant - au 16ème étage - invite à s'arrêter pour le déjeuner ou le dîner. Le bar du 17ème étage offre une vue panoramique sur les toits de la ville.Les entreprises peuvent aussi organiser des événements dans l'hôtel grâce à une salle de conférence allant jusqu'à 50 personnes et deux autres plus petites pensées pour les séances en petit groupe.Le prix des chambres commence à EU139 par nuit. Toutefois une offre d'ouverture spéciale est disponible pour les clients séjournant avant la fin du mois d'août, à partir de 89 EUR, petit-déjeuner compris.La chaine poursuit son développement avec deux adresses européennes. Le 25hours The Circle à Cologne ouvrira le 1er août et le 25hours Terminus Nord ouvrira fin août à ParisLouis-Pasteur-Platz 1,40211 Düsseldorf,AllemagneRéservation : +49 211 900 910 255Tel : +49 211 900 91 00