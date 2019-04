Une station essence qui "casse les prix" au bord de l'A6

Situé à Dracé, près de Villefranche-sur-Saône, Fulli va permettre aux automobilistes de réduire leur facture de carburant, pour le plus grand bonheur des milliers de professionnels sur la route chaque jour.



Ici, le gazole est au prix de 1,516 euros le litre, soit 0,097 euros de moins que dans la station d'en face. Selon nos confrères du Parisien : "Cela fait des années que nous invitons les pétroliers à installer des stations low price sur notre réseau. Ils n'ont jamais répondu à nos attentes, alors on prend les choses en main", a déclaré Xavier Rigo, directeur général adjoint du groupe autoroutier APRR.



Installée depuis début avril, cette station service est ouverte 24h/24 et 7j/7. A terme, l'objectif est de proposer des tarifs égaux ou inférieurs à ceux pratiqués à la sortie des centres-villes.