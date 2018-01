United enregistre deux bagages pour la Chine

Les professionnels en déplacement qui volent entre les USA et la Chine ou Hong Kong avec United Airlines , ne sont plus obligés de voyager légers pour faire des économies. La compagnie offre un deuxième bagage enregistré gratuit dans les deux sens.United Airlines permet aux passagers des vols au départ de l'Amérique du Nord vers la Chine et Hong Kong d'enregistrer un deuxième bagage gratuitement depuis le 8 janvier 2018. Cette offre était déjà en place pour les voyages dans le sens Chine/Hong Kong – USA.En revanche, les frais pour les valises hors gabarit ou dépassant le poids autorisés sont toujours appliqués (200 dollars par sac).