United Airlines partenaire officiel des Guides MICHELIN USA

Les quatre guides MICHELIN pour les Etats-Unis mettent en avant des villes connues pour le tourisme et la gastronomie, New York, Washington, San Francisco et Chicago, villes qui sont des plaques tournantes importantes pour United.



Dans le cadre de ce partenariat, en échange de miles, les membres du programme de fidélisation MileagePlus pourront assister à des événements Michelin dans ces villes.Les expériences incluent des réceptions pour le lancement des guides et des dégustations avec certains des grands chefs Michelin de 2019 nouvellement sélectionnés dans chacune des différentes villes des guides MICHELIN USA.