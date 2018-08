United va surtaxer les sièges éco à l'avant de l'avion

Des sièges dits " préférés " qui n'ont absolument rien de particulier. Pas d'espace supplémentaire pour les jambes ou d'autres avantages, ce sont les places classiques de la classe éco.



Des sièges bien ordinaires situés près de l'avant de la cabine principale, considérés comme préférés parce qu'ils offrent l'avantage de ne pas avoir à se glisser jusqu'au fond de l'appareil et qui permettent d'être parmi les premiers à descendre de l'avion.



United a précisé que cette nouvelle option serait disponible avant la fin de l'année, mais n'a pas fourni d'autres détails, y compris sur les prix. Les sièges à vendre seront juste derrière les rangées Economy Plus.



Certaines entreprises clientes de United pourront les réserver gratuitement, dans le cadre du nouveau programme d'avantages que United a annoncé la semaine dernière. Certains grands voyageurs peuvent également réserver les sièges sans frais.



Les autres passagers devront payer pour les réserver, à moins qu'ils ne soient disponibles gratuitement à l'enregistrement.



D'autres compagnies aériennes pratiquent déjà cette surfacturation. Les tarifs restent élevés au regard du réel avantage.



American indique que les frais de sièges préférés varient de 4 à 139 dollars pour un aller simple selon le vol. Et pour un vol entre Phoenix et Atlanta, Delta demande 60 dollars l'aller simple pour choisir sa place près du couloir.



Les voyageurs peuvent contourner les affectations de sièges coûteux et attendre l'attribution gratuite de sièges au moment de l'enregistrement. Ils sont rarement tous réservés en raison des tarifs pratiqués.