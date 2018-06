Univ’AirPlus, l’incontournable rendez-vous de la rentrée 2018

Rares sont les événements qui permettent d’anticiper le futur et de comprendre les mutations qui seront, demain, intégrées aux outils et aux process du voyage d’affaires. Celui d’Univ’AirPlus est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable de la rentrée qui explique l’avenir et donne le ton de l’innovation.