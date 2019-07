VOLOTEA améliore l'expérience client

Cette année, Volotea ajoute six avions Airbus A319 à sa flotte de 30 appareils stratégiquement situés en France, en Italie et en Grèce qui serviront de ressources pour assurer une meilleure réactivité en cas de besoin.



Programmation plus espacée des vols, mise en place d’un « pare-feu » afin d’éviter l’effet dominos, renforcement des équipe de maintenance et des ressources logistiques devraient améliorer la fluidité du traffic. Egalement des équipes supplémentaire au Centre de Contrôle des Opérations et l’acquisition d’outils permettant une analyse en temps réel de tous les paramètres des opérations et des situations antérieures similaires faciliteront les prises de décisions.



Concernant le service fournit aux passagers, les nouveautés s’articulent autour de : son programme fidélité Megavolotea Plus remerciant ses fidèles adhérents de réductions et d’un service d’embarquement prioritaire, de canaux de communication supplémentaires via sa toute nouvelle application pour Android et un service d’assistance joignable via Webchat, WhatsApp ou encore Facebook Messenger.

A la différence d’autres compagnies low cost, Volotea mise sur le confort en équipant ses avions de larges sièges inclinables sur lesquels vous pourrez passer le temps devant son offre de divertissement récemment mise à jour. De plus, neuf types d’éclairages à LED adaptables selon le moment du vol et de la journée sont disponibles.