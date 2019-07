VTC : pourquoi les prix des courses augmentent...

Le prix d'une course en VTC a augmenté de 15 à 20% depuis un an et demi, selon la Fédération française des transports de personnes sur réservation (FFTPR), qui regroupe six plateformes : Marcel, AlloCab, Kapten (anciennement ChauffeurPrivé), SnapCar, LeCab et Bolt. Et les tarifs ont même progressé de 30% sur certains créneaux horaires, en mai et juin. Selon Yves Weisselberger, président de la FFTPR, cité par Le Parisien, l'explication est la pénurie de chauffeurs. Le fondateur de SnapCar dénonce un examen trop dur et contraignant pour devenir VTC, ainsi que l'interdiction du statut Loti dans les villes de plus de 100 000 habitants, lequel permettait d'exercer à des conditions moins contraignantes. A noter aussi que les contrôles ont été renforcés ces derniers mois pour débusquer les faux VTC.