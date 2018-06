Victime de ses mauvais résultats, le patron de Singapour Airlines perd 14% de son salaire

Mais que l'on se rassure. Le directeur général Goh Choon Phong ne se retrouvera pas pour autant sur la paille. Il a malgré tout engrangé près de 4 millions et demi de dollars pour l'exercice 2017 contre 5,02 millions de dollars l'année précédente. La compagnie va donc devoir faire quelques économies et annonce qu'elle a maintenu son objectif de réduire de 15 % la consommation d'électricité dans ses bureaux et de 30 % la production de déchets à partir de ses bâtiments d'ici 2021.

Une baisse de rentabilité qui ne provoque pas d'inquiétude dans la mesure où le bénéfice de l'exercice en cours a plus que rebondi pour atteindre 892 millions de dollars.

Enfin dans une déclaration aux actionnaires, le conseil d'administration de Singapour Airlines a exprimé son optimisme quant au processus de transformation stratégique en cours de la compagnie aérienne.