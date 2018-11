Vienne : un pass mobile pour du Bleisure à petit prix

Le Vienna Pass est une carte multi-attractions qui permet aux visiteurs de profiter de réductions importantes sur les prix des billets achetés individuellement de plusieurs attractions de la capitale autrichienne.A titre d’exemple, la visite du Château de Schönbrunn, du zoo de Schönbrunn, du musée Léopold, de l’École espagnole d’Équitation et un circuit touristique en bus à arrêts multiples, reviendrait à plus de 108€ si les billets étaient achetés séparément, alors que le Vienna Pass incluant ces cinq attractions avec un pass deux jours, coûte seulement 89 € par adulteL’application peut aussi servir de guide numérique. Elle contient des informations complètes sur toutes les attractions comprises dans le Vienna Pass, ainsi que des cartes de la ville et des renseignements touristiques. Une fois téléchargé, tout le contenu de l'appli, y compris le Vienna Pass mobile, est disponible sans connexion Internet.De plus, les clients de la solution bénéficient aussi d'un accès prioritaire à plusieurs sites, notamment le musée Léopold, le Trésor impérial et la Grande Roue de Vienne.Le Vienna Pass est opérationnel quelques secondes après son achat. Un e-mail de confirmation donne le lien vers l'application gratuite Vienna Guide, disponible sur appareils iOS ou Android. Le voyageur doit simplement scanner le code-barres de l'application directement depuis son smartphone pour accéder à l’attraction choisie.Le Vienna Pass est disponible en formules un, deux, trois ou six jours et peut être acheté sur le site http://www.viennapass.fr/ . Les prix démarrent à 59€ par adulte et 29,50€ par enfant de 6 à 18 ans pour le pass d'une journée.