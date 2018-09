Vietnam : l'Aéroport de Thọ Xuân va devenir international

Le ministère des Transports vietnamien a donné son aval pour que l'Aéroport de Thọ Xuân devienne une plate-forme internationale. Les autorités de l'aviation civile ont été chargées de plancher sur le projet d’agrandissement. Selon des responsables du dossier, la capacité de la plate-forme devrait passer de 2,5 millions de voyageurs annuels à 5 millions en 2030.



L'Airports Corporation of Vietnam (la société des Aéroports du Vietnam) doit, de son côté, définir le budget nécessaire pour offrir un terminal international à la plate-forme.



Thọ Xuân Airport qui enregistre une des plus fortes croissances du pays, est situé à 40 km à l'ouest du centre-ville de Thanh Hóa, chef-lieu de la province du même nom, et à 300 km au sud de Hanoï. L’obtention du statut International ainsi que les travaux de modernisation prévus permettront à l'aéroport d'améliorer son offre et ses services.