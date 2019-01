Violente bagarre à bord: un avion de Scoot atterrit d'urgence à Sydney (+Vidéo)

La bagarre a éclaté environ deux heures après le début du vol. " Avant même que nous ayons décollé, le personnel ne pouvait pas le contrôler, il provoquait les gens sans raison. On n'aurait probablement pas dû partir" , explique l'un des passagers présents à bord. " L'équipage ne savait pas vraiment quoi faire vu sa taille imposante.Heureusement, il y avait de plus gros gars dans l'avion qui ont réussi à le neutraliser non sans efforts."



Scoot a cependant nié que le passager était ivre avant son embarquement. " Pendant l'embarquement et le décollage, le passager semblait normal. Après le décollage, il a commencé à déranger les passagers environnants ."



" Quelque temps plus tard, le passager indiscipliné a frappé un autre passager. Après avoir suivi la procédure de sécurité, notre équipage est intervenu pour mettre fin au combat et a été aidé par d'autres passagers. "



Les passagers qui se rendaient à Singapour en provenance de la Gold Coast, se sont retrouvés à Sydney plusieurs heures plus tard. Ils ont finalement été transférés sur d'autres vols de retour vers Singapour.



L'homme a été pris en charge par la police et les services médicaux australiens.. Aucune plainte n'a été déposée.