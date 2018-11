Virgin Atlantic en pourparlers pour le rachat de Flybe

un certain nombre d'opérateurs stratégiques"

maigre paquet de créneaux horaires

Plus tôt ce mois-ci, Flybe avait confirmé parler à "d'une éventuelle vente du groupe , après la baisse de 54% des bénéfices au cours du premier semestre 2018.La compagnie aérienne transatlantique s'intéresserait à Flybe pour son accès à de précieuses créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport de Londres Heathrow qui sont réservés aux vols nationaux. Virgin avait déjà lancé des opérations nationales sous la filiale Little Red en 2013, mais le transporteur a fermé ses portes deux ans plus tard, Sir Richard Branson blâmant le "" attribué par la Commission européenne.