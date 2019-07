Voitures autonomes : Hyundai présente la Sonata 2020 (Vidéo)

Encore un nouveau venu dans la course à la voiture sans pilote. Pour gagner en efficacité, Hyundai a choisi comme partenaire le groupe Yandex, présenté comme le « Google russe. » En moins de 6 mois, les deux alliés ont réussi à mettre au point un véhicule, la Sonata 2020, tout à fait convaincant dont les premiers prototypes sont en déjà en phase d'essais. L'objectif est de développer des voitures autonomes de niveau 4 et 5, c’est à dire capables de rouler sans la moindre intervention d’un conducteur humain.



En guise de démonstration de force à l’adresse de ses concurrents, le duo a publié une vidéo assez impressionnante sur Youtube. La vidéo a été tournée sur les terrains d’essai de Yandex, en Russie, et annonce l’arrivée d’une flotte complète de véhicules autonomes à Moscou.





Seulement 6 semaines ont été nécessaires pour parvenir au résultat dévoilé dans la vidéo. Les deux partenaires pensent maintenant à la suite et prévoient de faire rouler plus de 100 voitures autonomes en conditions réelles dans les rues de la capitale russe avant la fin de l'année.





Retrouvez en bas de page une courte vidéo de présentation de la Sonata 2020.