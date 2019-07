Volotea : déjà 25 millions de passagers !

Volotea avait pris son envol en 2012. La compagnie aérienne des capitales régionales européennes, sept ans plus tard, vient de transporter son 25millionième passager. Elle assure aujourd'hui 319 lignes dans 13 pays européens, compte une flotte de 36 avions (avec les six A319 en cours de réception) et s’attend à transporter entre 7,5 et 8 millions de passagers cette année. Le transporteur a ouvert récemment une nouvelle base à Cagliari, sa 13ème en Europe et 5ème en Italie. Le voilà globalement deuxième compagnie aérienne en France et troisième en Italie en nombre de lignes intérieures.





Nantes est l'une de ses bases majeures, la plus importante en France. Elle fut sa première implantation dans l'Hexagone, en 2012. Le trafic au départ et vers la Cité des Ducs n'a depuis cessé d'augmenter chaque année. Depuis le début de l'année 2019 , la compagnie a transporté 970 000 passagers à Nantes, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période en 2018. La moyenne de remplissage des sièges a atteint 93%. Volotea opère cette année à Nantes 32 lignes dont 12 exclusives, et propose 1,2 million de sièges soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente.