VoyagExpert offre désormais un accès bi GDS Amadeus et Sabre sur SAP Concur Travel. L'agence de voyage d’affaires explique dans un communiqué paru le 8 janvier 2019 "il est désormais possible de décider compagnie aérienne par compagnie aérienne, dans quel GDS accéder à son stock tarifaire et de disponibilités et ce, de façon complètement transparente pour l’utilisateur".