Voyage d'affaires : La révolution du paiement numérique

Pour de nombreuses personnes, le recours à un porte-monnaie électronique devient la nouvelle norme. C'est plus sûr et plus pratique et, par conséquent, de nombreux pays comme le Royaume-Uni sont en voie de devenir sans numéraire (ce qui pourrait se produire dès 2026, selon l'Access to Cash Review 2019). Ainsi, British Airways a cessé d'accepter les espèces sur les vols court-courriers en 2017 et, dans de nombreuses villes, dont Londres, les pièces et billets ne sont pas acceptés dans les transports publics. De plus en plus de restaurants, de bars et de magasins refusent également l'argent comptant. L'an dernier, 4 735 guichets automatiques ont disparu des rues.





Les Britanniques ne sont pas les seuls à se détourner de cette façon de dépenser : en Suède, six millions de personnes (un peu plus de la moitié de ses dix millions d'habitants) utilisent l'application de paiement virtuel Swish, et seulement 13% ont déclaré avoir utilisé de l'argent liquide sur leurs derniers paiements dans une enquête nationale réalisée en 2018 par Sveriges Riksbank.





Aux États-Unis, pays de l'argent roi, on reste très attaché aux billets de banque. 53% des Américains disent qu'ils essaient toujours d'avoir de l'argent liquide au cas où ils en auraient besoin (Pew Research Center, 2018) - d'autres pays comme la Corée du Sud et le Canada se lancent presque complètement dans l'abandon des devises physiques.