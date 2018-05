Voyage d’affaires, alerte météo sur les routes - réactualisé 16h30

Les départements touchés par la vigilance. Il s'agit de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, du Cher, de la Côte-d'Or, du Doubs, de l'Indre, de l'Indre-et-Loir, du Jura, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire-de-Belfort.



Dans le Sud-Ouest sont concernés l'Ariège, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne et la Seine-et-Marne.



La Charente est, elle, placée en vigilance orange aux orages mais également en vigilance pluie et inondation.