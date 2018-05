Voyage d’affaires, alerte météo sur les routes

Pas moins de 39 départements sont en alerte orange Météo France ce mercredi 30 mai à partir de 14 heures et jusqu'au jeudi 31 mai à 7h. Selon les spécialistes, il faut s’attendre à "des épisode orageux nécessitant une vigilance particulière compte tenu notamment de la forte intensité des pluies attendues et du risque de grêle". La sécurité routière recommande la vigilance en raison des possibles inondations et chutes d'arbres.