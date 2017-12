Voyage d’affaires de demain : des déplacements gérés depuis votre agenda

"Le secteur se transforme sous nos yeux. Les Beacons (balises de géolocalisation) dans les aéroports, les enregistrements via mobile dans les hôtels, l’AI dans les centres de transit : le futur est à portée de main"

"Alors que les voyageurs de loisirs interagissent avec leurs agences de voyages une ou deux fois par an, les voyageurs d’affaires ont des contacts plus fréquents avec leurs TMC et à forte valeur ajoutée. Personnaliser l’expérience des voyageurs d’affaires sera clairement l’enjeu pour lequel les TMC devront investir au cours des prochaines années"

"L'efficacité et la pertinence constituent la clé de satisfaction pour le voyageur d’affaires. Il ne souhaite pas choisir entre une multitude d’options, il veut les meilleures pour lui, basées sur ses précédents déplacements, ses pairs et les conditions actuelles du marché"

La technologie intégrée dans notre environnement sera plus intelligente et connectée. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine du transit, du voyage et de la logistique. Les capteurs et les balises situés dans les grands centres de transit, comme les gares ferroviaires et les aéroports, amélioreront la navigation et la circulation des personnes. L'internet des objets est en train d'émerger dans les bagages afin que vous puissiez suivre de votre valise. Nous commençons déjà à découvrir le champ des possibles : tout ce qui peut être "numérique" sera cognitif".

Un déplacement professionnel organisé de bout en bout en entrant seulement dans une application le lieu, la date et l’heure du voyage... Ce parcours entièrement digitalisé n'est pas tout à fait une réalité encore, mais pourrait le devenir assez rapidement selon les experts interrogés par BCD Travel . Miriam Moscovici, Director Emerging Technologies pour BCD Travel explique. Elle ajouteCela se traduira par des solutions pour planifier les voyages qui anticiperont les besoins des voyageurs et leurs offriront des options plus appropriées et plus engageantes. BCD Travel précise :La réalité augmentée, les blockchains et l'Internet des objets (IoT) devraient offrir de nombreuses possibilités aux professionnels. Par leur biais, les voyages d'affaires devraient être plus simples et seamless d'ici 2030.Par exemple, Conferma, l’un des spécialistes du marché des paiements virtuels, voit doubler tous les ans le nombre de numéros de cartes virtuelles utilisées pour les réservations de voyages. Les modèles d'Uber ou Lyft, rendent le paiement invisible pour le collaborateur. L'enregistrement automatique dans un hôtel signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'arrêter au comptoir pour récupérer la clé ou la facture. "BCD Travel met aussi en avant dans son étude les "tendances" d'un "avenir plus proche" :- Le travail ne s’arrêtera pas à la porte d’embarquement : l’accès au wifi et la mise en réseau en vol sont désormais monnaie courante.- La frontière entre voyage de tourisme et voyage d’affaires s’estompera : Les voyageurs veulent bénéficier de la même expérience de réservation, des mêmes options d’hébergement et des mêmes services à l’hôtel, qu’ils se déplacent à titre privé ou professionnel.- Des applications intelligentes aideront les entreprises à économiser et à engager les voyageurs de sorte qu’ils respectent la politique voyage.- Les paiements et les réunions virtuels seront de plus en plus répandus.En résumé, à en croire la TMC, les tendances 2018 sont déjà bien présentes dans notre quotidien.Les tendances du voyage d’affaires sont présentées sur ce lien