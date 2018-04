Voyage d’affaires, l’Europe s’ouvre à Netflix,Deezer, OCS

Oubliés les VPN et autres astuces pour dépasser les blocages par pays. Désormais, les services en ligne via abonnement sont accessibles partout en Europe comme le précise le porte-parole de la Commission européenne : " Nous voulons que les Européens qui achètent des films, des émissions sportives, de la musique, des livres électroniques et des jeux ou qui s’abonnent à ce type de produits dans leur État membre d’origine puissent y accéder lors de leurs déplacements ou de leurs séjours temporaires dans d’autres pays de l’Union ".



Précision de taille, le texte parle de " déplacements temporaires " et en aucun cas " d’utilisation permanente à l’étranger " d’un service en ligne. Pour faire appliquer cette différence, la Communauté a prévu des outils de contrôle " proportionné et raisonnable " pour s’assurer qu’aucun détournement d’abonnements ne soit proposé aux résidents.