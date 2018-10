Vueling va investir 70 millions d'euros pour améliorer l'expérience client

Après un été ponctué de retards et d’annulations, Vueling lance un important plan d'amélioration de l'expérience client. Cet investissement de 70 millions d'euros, réparti de 2018 à 2023, prévoit le déploiement du wifi dans tous les avions d'ici l'année prochaine.



Par ailleurs, les cabines vont être rénovées. Elles seront équipées de nouveaux sièges offrant plus d'espace pour les jambes (5cm supplémentaires) ainsi que des prises USB.



Le transporteur compte également déployer de nouveaux outils et services pour faciliter toutes les étapes du voyage : de la réservation jusqu'au débarquement. Il va par exemple améliorer ses applications, mettre en place de nouvelles plates-formes de paiement et développer la digitalisation au sein de ses centres d'appel et du service client.



De plus pour booster sa ponctualité, Vueling a revu son organisation. Elle dispose désormais de 9 avions en réserve. Elle a aussi renforcé les effectifs du personnel au sol et des équipes des centres d'appels.



Grâce à ce programme d'amélioration, la compagnie espère obtenir le titre de meilleur service client du secteur low-cost européen d'ici 2023.