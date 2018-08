Week-end orange sur les routes

Les congés scolaires se terminent dans une semaine et l’essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles

Les prévisions très détaillées du service d'information sont en PDF à télécharger ci dessous.

", explique Bison futé . Les trois jours de ce week-end seront difficiles sur les routes dans le sens des retours.Les conducteurs devraient encore rencontrer des difficultés en direction du sud dans la traversée de Lyon, puis en vallée du Rhône et enfin sur les axes du pourtour méditerranéen.ATTENTION : Lundi 27 août, en région parisienne, les difficultés habituelles qui paralysent au quotidien une grande partie du réseau routier régional seront de retours et s’ajouteront aux retours de vacanciers attendus sur les autoroutes A10 et A6.Vendredi 24 août est classé VERT au niveau national.Samedi 25 août est classé ORANGE au niveau national.Dimanche 26 août est classé VERT au niveau national.Lundi 27 est classé VERT au niveau national.Vendredi 24 août est classé ORANGE au niveau national.Samedi 25 août est classé ORANGE u niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes.Dimanche 26 août est classé ORANGE au niveau national.Lundi 27 est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.