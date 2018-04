Wikio lance son nouveau View Lite chez Orange

" Glissez le au fond de votre sac et oubliez-le ", du moins presque car il faudra penser à le maintenir en charge. Voilà le conseil que l’on pourrait donner à celles et ceux qui veulent, au cours de leur déplacement, disposer d’un téléphone de secours au cas où. Ultra-compact et ultra-maniable, son écran 5,45” au format 18:9 s’inscrit dans un boîtier compact qui s’utilise d’une seule main. Cela dit, ses performances peuvent en faire un très bon choix à prix accessible !



Côté technique, le View Lite est doté d’un processeur Quad-Core cadencé à 1,5GHz, couplées à la fluidité de la 4G. Livré avec Android Oreo, qui facilite le multitâche, il est équipé d’une mémoire interne de 16 Go, extensible via une carte microSD jusqu’à 128 Go.



Grâce au capteur avant de 16 MP muni de la technologie Big Pixel, l’appareil photo intégré, d’une ouverture large (f/2.0), est complété par de nombreuses fonctionnalités telles que les filtres Live, le Face Beauty ou l’effet Flou artistique. La caméra arrière de 13 MP avec l’Auto Scène Détection gère automatiquement les paramètres de la prise de vue. Enfin, un mode Super Pixel prendra des clichés de 52 MP, pour un rendu toujours plus précis.