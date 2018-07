Wizz Air va relier Beauvais et Charleroi à Chișinău (Moldavie)

Wizz Air a prévu de baser un second Airbus A320 sur l'aéroport de Chișinău au mois de décembre 2018. Ce nouvel appareil va permettre à la low-cost d'ouvrir 5 nouvelles liaisons bihebdomadaires dont Paris Beauvais.La compagnie assurera ainsi une desserte entre la capitale moldave et l'aéroport de l'Oise tous les lundi et vendredi à compter du 14 décembre prochain. L'avion décollera de Moldavie à 15h05 pour se poser sur la piste française à 17h20. Le vol retour s'envolera à 17h50 pour un atterrissage à 21h55.Le transporteur reliera également Chișinău à Bruxelles Charleroi à partir du 16 décembre. Les vols seront assurés tous les jeudi et dimanche avec un départ de Moldavie à 9h10 (arrivée à 11h00) et de Belgique à 11h30 (arrivée à 15h20).Wizz Air lancera également des vols bihebdomadaires vers Dortmund et Memmingen en Allemagne et vers Copenhague au Danemark. Elle renforcera aussi son offre au départ de la capitale moldave vers plusieurs destinations : Londres-Luton et Milan-Bergame (2 vols supplémentaires) ainsi que Venise-Trévise, Berlin-Schönefeld et Rome-Ciampino (1 fréquence supplémentaire).La liaison Paris Beauvais - Chișinău ne sera pas la seule nouveauté française du programme d'hiver 2018/19 de Wizz Air. Elle proposera également une ligne bihebdomadaire Londres Luton – Grenoble à compter du 15 décembre 2018.