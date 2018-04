Wow décolle de Lyon vers les USA via l'Islande

Cette liaison de Wow Air offre aux lyonnais la possibilité de se rendre depuis Lyon via Reykjavik à Boston, Chicago, Pittsburgh Los Angeles, Washington, San Francisco, New York EWR, Toronto et Montréal. Nouveauté 2018 : les vols vers New York JFK, Détroit, Cincinnati, Dallas et Cleveland seront également disponibles à la vente depuis Lyon.Pour l’été 2018, WOW air opèrera depuis Lyon du 4 juin au 26 octobre, au rythme de :- 3 vols par semaine durant le mois de juin- 4 vols par semaine en juillet en août- 2 vols par semaine en septembre et en octobrePour l’occasion, la compagnie violette offre jusqu’au dimanche 15 avril 2018 à minuit une réduction exceptionnelle de 30% pour ses vols depuis Lyon vers Reykjavik. Les voyageurs doivent indiquer le code WOWSALE. Les dates de voyages concernées par l’offre sont du 4 juin au 15 juin et du 1er septembre au 10 octobre 2018.