XL Airways : des sièges premium et deux A330-900neo commandés

Pour améliorer l’expérience de ses clients long-courrier, XL Airways va entièrement reconfigurer ses 4 Airbus A330ceo. Aujourd’hui mono-classes, ils vont accueillir une cabine Premium Economy d'ici 18 mois. Cette classe proposera entre autres un meilleur confort, une offre de divertissement et une restauration dédiée.



De plus, de nouveaux sièges ergonomiques disposant d’appuie-tête réglables équiperont la classe Eco. Des écrans de divertissement individuels et des prises USB seront également installés.



XL Airways vient aussi de commander deux A330-900neo. Ces appareils de 440 places seront livrés en 2020. Pouvant voler plus de 13 000km sans escale, ils permettront à la low-cost de mener à bien ses ambitions très long-courrier, notamment l’ouverture de nouvelles dessertes vers l’Asie.