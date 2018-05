Yespark trouve des parkings aux motos

"Dans les villes, la problématique du stationnement des deux-roues devient toujours plus complexe. Le manque d’emplacements dédié est criant, la traque et les amendes de deux-roues stationnés sur le trottoir se renforcent, et les problèmes de sécurité (dégradations voire vols) se multiplient. Enfin depuis le 1 janvier, certaines municipalités à l’instar de Charenton-le-Pont et Vincennes (Val de Marne) rendent leur stationnement payant"

Les détenteurs de motos et de scooters peuvent désormais réserver une des 21 000 places de parking de Yespark disponibles à travers toute la France. Par ailleurs, les stationnements sont à un tarif 50% moins cher que le tarif proposé pour les voitures grâce à la possibilité de partager l'emplacement avec un autre deux-roues motorisés.Pour faciliter ce système de location à deux, la start-up lancée en 2014 s’engage à mettre en contact les abonnés de l’application à la recherche d’une place pour un deux-roues dans le même parking afin que chaque usager puisse réaliser des économies., explique YesparkToutes les places sont souterraines et sécurisées. L’abonnement est mensuel et sans engagement, sans caution, ni préavis. Après avoir trouvé la place qui lui convient, l’utilisateur s’abonne en quelques minutes puis accède au parking grâce à son smartphone qui lui sert de télécommande numérique.