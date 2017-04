2016, un bon cru pour Congrès et Expositions de Bordeaux

L’accueil du 8e Congrès Mondial de Dermatologie Vétérinaire avec ses 2 000 congressistes ou encore le 11e Congrès Européen de Neuropathologie réunissant 500 spécialistes, illustrent bien le développement à l’international en cours, prioritairement sur le marché des congrès scientifiques".

"Notre ambition : s’installer durablement dans le trio de tête des villes françaises de congrès et assurer à Bordeaux une place de premier rang dans la filière du tourisme d’affaires"

L'organisateur Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) affiche de bons résultats sur ses deux pôles d’activités en 2016. Le pôle Produire, dédié à l’organisation d’événements, signe de belles réussites avec notamment l’édition 2016 du Salon mondial Vinitech-Sifel au Parc des Expositions qui a connu une progression de 3,5% de sa fréquentation, dont 15% d’internationaux, par rapport à la précédente édition en 2014. La 42e édition du Jumping International de Bordeaux a accueilli 50 000 personnes. La Foire Internationale de Bordeaux a connu une fréquentation de plus de 215 000 personnes en 2016.Bordeaux Events , la marque dédiée à l’accueil d’événements professionnels et grand public, a reçu en 2016 d’importants événements nationaux et internationaux tels que la 9ème édition des internationaux Abilympics couplée aux Olympiades des Métiers avec une fréquentation de 80 000 personnes ou encore la 1ère édition du Salon du 2 Roues qui a rassemblé 30 000 personnes au Parc des Expositions. L'entreprise ajoute "L’année 2017 a démarré avec une série d’événements important comme le Jumping International de Bordeaux, Cartoon Movie, le forum européen du film d’animation qui s’est déroulé pour la 1ère fois cette année dans la ville, ou encore les 44ème Finales des Olympiades nationales des Métiers, avec plus de 70 000 visiteurs. Plusieurs événements internationaux professionnels sont à venir, comme Vinexpo, le Salon International professionnel du vin et des spiritueux période, événement qui mène Air France augmenter son offre sur la ville. . Le CEB va également gérer le Congrès Focus on Miscroscopy et le Congrès européen Challenges in Laparoscopy & Robotics.En outre, l'entreprise compte poursuivre sa stratégie de développement axée sur sa croissance externe et sur un déploiement à l’international. Le pôle Produire élargit son portefeuille d’activités avec, d’une part, le rachat en 2016 du salon Aquibat, le rendez-vous des professionnels du BTP du Sud-Ouest, dont la prochaine édition aura lieu en mars 2018 et d’autre part, la co-production du 1er Trial Indoor International qui a réuni au Parc des Expositions pour la première fois en février 2017.De son côté, Bordeaux Events poursuit son développement à l’international avec l’accueil cette année d’une quinzaine de congrès scientifiques et médicaux internationaux, ou encore la 1ère édition du Wood Rise High International Congress.Pour 2018, la venue du 7ème congrès international SIDIIEF (Secrétariat International des Infirmiers et Infirmières de l’Espace Francophone) est déjà confirmée., précise Eric Dulong, Président de CEB.Les travaux de démolition du Hall 2 du Parc des Expositions ont commencé pour laisser place fin 2018 à un nouveau bâtiment de 14 000 m². Il proposera une halle principale de 7 400 m² modulable en salle plénière permettant d’accueillir de 1500 à 6000 personnes assises.Ce projet de plus de 30 millions d’euros a été lancé sous l’impulsion de la SBEPEC, représentée à l’Assemblée Générale par son Président Nicolas Florian, Adjoint au Maire de Bordeaux.