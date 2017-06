Aérien : bonne dynamique en France pour le mois de mai

"Les indicateurs relatifs au retard affichent des valeurs assez similaires à celles d’avril, mais nettement meilleures que celles de mai 2016, qui avait été marqué par des mouvements sociaux"

Après son indice des prix de l'aérien, la DGAC confirme la bonne santé du trafic aérien en France au mois de mai dans le détail des chiffres. Le trafic domestique enregistre en effet une hausse de +1,3%, porté par les liaisons transversales métropolitaines (+4,1%) et le marché domestique ultramarin (+3,9%). En revanche, les lignes au départ de Paris présentent un fléchissement de -0,4%, la tendance est plus marquée sur les deux principales dessertes : Toulouse -1,9% et Nice -1,2%.En cumul annuel, le marché intérieur a progressé de +2,3% avec une tendance positive s'étendant à chacun de ses marchés.Le trafic international affiche une croissance de +4,5%. La hausse varie entre +5,2% sur l’Afrique et +3,9% sur l’Asie.Si on détaille les performances par pays, la Russie (+21,0%) et la Tunisie (+12,9%) confirment leur regain d’attractivité tandis que le Maroc (+8,5%), le Japon (+7,7%) et les États-Unis (+6,7%) enregistrent également par leurs bonnes performances. À l’inverse, le Brésil (-11,8%) et la Turquie (-8,3%) sont en baisse, tout comme l’Algérie (-2,3%) et les Émirats Arabes Unis (-3,6%).La fréquentation des dix premiers aéroports français évolue de façon contrastée. À Paris, comme lors du mois précédent, CDG (+3,7%) progresse davantage qu’Orly (+0,8%). En cumul annuel, les deux pistes affichent sensiblement la même progression, soit aux alentours de +5%.En région, Nantes (+13,0%) et Toulouse (+12,8%) poursuivent la course en tête avec une croissance toujours à deux chiffres. Lyon (+6,2%), Bordeaux (+6,0%) et Marseille (+4,0%) enregistrent également une croissance significative. Par contre, la situation est plus mitigée à Nice (+1,5%) et Bâle-Mulhouse (-0,3%). A Beauvais, le repli est toujours marqué (-7,8%).Le rapport TendanCiel indique. Ainsi, le nombre de vols retardés au départ de plus d’un quart d’heure a diminué de 2,8 points pour atteindre 23,0%. Le retard moyen tous vols confondus s’est réduit de 2,1 minutes passant de 14,7 minutes à 12,6 minutes.