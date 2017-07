Aéroport de Francfort : un début d'année record

L'aéroport de Francfort a accueilli environ 5,8 millions de voyageurs au mois de juin 2017, ce qui représente une hausse de 5,3%. Aidée par le début précoce des vacances scolaires d'été dans certaines régions de l'Allemagne cette année, la plate-forme a ainsi enregistré son mois de juin le plus fréquenté à ce jour, avec un trafic de passagers en hausse pour le huitième mois consécutif.



Au cours du premier semestre 2017, l'installation d'outre-Rhin a géré près de 30 millions de passagers, soit une une hausse d'environ 1,3 million de personnes (+4,5%) par rapport à la période comparable de 2016. Il s'agit d'un nouveau record historique pour l'aéroport de Francfort.



Les autres aéroports de Fraport

Les aéroports du portefeuille international du gestionnaire Fraport ont affiché des résultats positifs au cours du premier semestre 2017. L'installation de Ljubljana (Slovénie) a accueilli 722 943 passagers au cours du premier semestre 2017, ce qui représente un bond de 20,8% par rapport à la même période de l'année précédente (juin 2017 : 156 092 voyageurs, +15,0%). Au Pérou, la piste de Lima a enregistré une croissance du trafic de 8,4% avec près de 9,7 millions devoyageurs (juin 2017 : 1,6 million de passagers, en hausse de 9,5%). Les plates-formes de Varna et de Bourgas sur la côte bulgare de la mer Noire, ont desservi près de 1,3 million de passagers, soit une progression de 9,4% (juin 2017 : 852 399 passagers, en hausse de 9,3%).



Les 14 aéroports grecs ont présenté une croissance du trafic combinée de 11,9% avec un total de 9,6 millions de voyageurs au cours du premier semestre 2017 (juin 2017 : 3,9 millions de passagers, +16,0%). Le tarmac turc d'Antalya a géré près de 9,5 millions de personnes au cours du premier semestre 2017, un gain notable de 29,4% en cumul annuel (juin 2017 : 3,3 millions de passagers, +77,6%). Dans le nord de l'Allemagne, l'aéroport d'Hanovre a enregistré environ 2,6 millions de passagers entre janvier et juin 2017, soit une augmentation de 4,9% (juin 2017 : 573 827 passagers, +10,0 %). À Saint-Pétersbourg, en Russie, l'installation de Pulkovo a affiché une augmentation du trafic de 25,4% avec 7,1 millions de clients (juin 2017 : 1,7 million de personnes +23,8%). En Chine, l'aéroport de Xi'an a poursuivi sa croissance dynamique avec un trafic progressant de 14,4% avec 20,1 millions de passagers (juin 2017 : 3,4 millions de passagers, +15,2%).