Air Madagascar – Air Austral : pacte d'actionnaires signé

Air Madagascar et Air Austral sont officiellement mariées. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que le Président Directeur Général d’Air Austral ont signé l’acte de cession dit closing le 30 novembre 2017.



La compagnie réunionnaise officialise ainsi sa prise de participation au capital du transporteur malgache en tant que partenaire stratégique.



Air Madagascar va désormais lancer son plan de transformation. Le Business Plan est construit autour de trois axes prioritaires : le renforcement et le développement du marché domestique, le développement du leadership d’Air Madagascar à l’international notamment sur l’axe Madagascar-Paris, la mise en place de synergies intelligentes par le renforcement de la coopération sur le réseau régional.



Le partenariat établit les axes de transformation sur 10 ans et sera exécuté en deux phases : (1) une phase de redressement et de rétablissement des fondamentaux déployée sur 3 ans et (2) une phase de croissance, incluant le développement de la flotte et l’ouverture des nouvelles lignes.